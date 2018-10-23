Гераськин: Гулявцев постоянно забивает буллиты, не понимаю, как он это делает

Нападающий «Северстали» Игорь Гераськин рассказал об игре против Павла Дацюка и буллитах главного тренера Александра Гулявцева.



«Мне очень нравится Павел Дацюк. Следил за ним очень пристально. Нравится, как он играет, как ведёт себя вне площадки. Сейчас, можно сказать, играю против своего кумира. Коленки не трясутся, когда выхожу против Дацюка, во время матча не обращаешь внимания, кто на поле против тебя играет. Ты играешь за свою команду и должен делать всё, чтобы она выиграла.



Фирменный буллит Дацюка, который он подсмотрел у Гулявцева, бить не пробовал. Тренер наш бьёт буллиты, забивает постоянно! Я не понимаю, как он это делает (смеётся). Он умеет это делать, у него можно многому поучиться, он был хорошим игроком, а сейчас хороший тренер», — рассказал Гераськин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.