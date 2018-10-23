СКА отправился на выездную серию, взяв четырёх вратарей

Петербургский хоккейный клуб СКА отправился на четвёртую выездную серию сезона, информирует официальный сайт команды. Петербуржцы начнут серию 24 октября матчем в Уфе с «Салаватом Юлаевым», 26 октября «армейцы» сыграют в Риге с местным «Динамо», а завершится выезд 28 октября вынесенной встречей со «Слованом» в Вене.



На выезд отправились следующие игроки:



Вратари: Павел Давыдюк, Магнус Хелльберг, Евгений Хвостов, Игорь Шестёркин.



Защитники: Антон Белов, Владислав Гавриков, Данила Галенюк, Артём Земчёнок, Артём Зуб, Андрей Зубарев, Роман Рукавишников, Давид Рундблад, Василий Токранов, Динар Хафизуллин, Патрик Херсли.



Нападающие: Александр Барабанов, Алексей Бывальцев, Никита Гусев, Павел Дацюк, Александр Дергачёв, Илья Каблуков, Максим Карпов, Евгений Кетов, Ярно Коскиранта, Алексей Кручинин, Андрей Кузьменко, Олег Ли, Михаил Мальцев, Сергей Плотников, Виктор Тихонов, Наиль Якупов.