ФХР не собирается обжаловать отстранение российских хоккеисток от ОИ-2018

Федерация хоккея Россия не собирается обжаловать отстранение хоккеисток Галины Скибы, Анны Шибановой и Инны Дюбанок от Олимпийских игр—2018. Вчера лига получила мотивировочные решения КАС по данным делам. По мнению юристов, представлявших интересы спортсменок в федеральном суде Швейарии, дальнейшее обжалование нецелесообразно, поскольку отсутствуют основания для отмены решения спортивного суда.



Напомним, комиссия МОК под руководством Д. Освальда в декабре 2017 года признала виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранила от участия в Олимпийских играх российских хоккеисток: Инну Дюбанок, Екатерину Лебедеву, Екатерина Пашкевич, Анну Шибанову, Екатерину Смоленцеву, Галину Скибу, Татьяну Бурину и Анну Щукину. Согласно решению МОК, результаты женской сборной России по хоккею, показанные на Олимпийских играх—2014, были аннулированы.



В конце января 2018 года суд принял решение полностью оправдать Екатерину Лебедеву, Екатерину Пашкевич, Татьяну Бурину, Анну Щукину и Екатерину Смоленцеву. Апелляции Галины Скибы, Анны Шибановой и Инны Дюбанок были удовлетворены частично – спортсменки были отстранены только от участия в Олимпийских играх—2018 в Пхёнчхане.