Гераськин: со СКА мы неплохо играли, с «Автомобилистом» было сложнее всего

Нападающий череповецкой «Северстали» Игорь Гераськин поделился мнением о самых сложных матчах своей команды в текущем регулярном чемпионате КХЛ.



«Сложно играть со всеми, сейчас команды подравнялись. Можно спокойно играть и обыгрывать даже тех, кто в прошлом году были лидерами. Если брать тех, с кем совсем сложно, то, не секрет, это СКА. Если брать уровень исполнителей, который там был в прошлом сезоне… Да и в этом сезоне хороший, с ними нелегко.



Сложнее, чем с «Автомобилистом»? В этом сезоне со СКА мы неплохо играли. Наверное, действительно с «Автомобилистом» тяжелее всего было играть, что на выезде, что дома. У них хорошая поставленная игра», — рассказал нападающий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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