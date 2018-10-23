«Северсталь» — «Трактор»: в состав гостей впервые в сезоне попал Сентюрин

Стали известны составы череповецкой «Северстали» и челябинского «Трактора» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 23 октября, начало игры — в 19:00 мск.



«Северсталь»:



Фурх (Магарилов);

Васильев — Корнеев, Бойчак — Трубачёв — Рыбин;

Куляш — Кулда, Гераськин — Юньков — Лапин;

Кудако — Калашников, Кодола — Коротков — Григоренко;

Лекомцев — Сычушкин, Монахов — Карлин — Захарчук.



«Трактор»:



Демченко (Судницин);

Бэйлен — Шинин, Кравцов — Щехура — Энлунд;

Рясенский — Петров, Шаров — Полыгалов — Глинкин;

Исаев — Бородкин, Кокуёв — Рыбаков — Губарев;

Желдаков, Шолохов — Стоу — Тридчиков, Сентюрин.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19