Стали известны составы череповецкой «Северстали» и челябинского «Трактора» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 23 октября, начало игры — в 19:00 мск.
«Северсталь»:
Фурх (Магарилов);
Васильев — Корнеев, Бойчак — Трубачёв — Рыбин;
Куляш — Кулда, Гераськин — Юньков — Лапин;
Кудако — Калашников, Кодола — Коротков — Григоренко;
Лекомцев — Сычушкин, Монахов — Карлин — Захарчук.
«Трактор»:
Демченко (Судницин);
Бэйлен — Шинин, Кравцов — Щехура — Энлунд;
Рясенский — Петров, Шаров — Полыгалов — Глинкин;
Исаев — Бородкин, Кокуёв — Рыбаков — Губарев;
Желдаков, Шолохов — Стоу — Тридчиков, Сентюрин.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
«Северсталь» — «Трактор»: в состав гостей впервые в сезоне попал Сентюрин