Сушинский: игроки «Авангарда» получат в Чехии практику, это шанс для парней

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал подписание договора о сотрудничестве с чешским клубом «Динамо» (Пардубице). Напомним, хоккеисты «ястребов» Илья Дервук, Дмитрий Жукенов и Антон Ковалёв проходят просмотр в «Динамо».



«Мы направили троих хоккеистов для получения игровой практики в клуб чешской Экстралиги «Динамо» (Пардубице). Нападающие Антон Ковалёв, Дмитрий Жукенов и защитник Илья Дервук будут выступать в составе чешской команды, а мы будем внимательно следить за их игрой. Это реальный шанс набраться опыта для парней, в Экстралиге хорошая конкуренция, считаем, выступление на таком уровне поможет нашим игрокам подготовиться к КХЛ», — цитирует Сушинского официальный сайт команды.