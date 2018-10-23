Стали известны составы ярославского «Локомотива» и магнитогорского «Металлурга» на встречу в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 23 октября, начало матча — в 19:00 мск. В составе гостей дебютирует Михал Булирж.
«Локомотив»:
Коновалов (Салак);
Рафиков — Афанасьев, Локтионов — Контиола — Козун;
Елесин — Кронвалль, Картаев — Алексеев — Апальков;
Кутузов — Аверин, Юртайкин — Красковский — Санников;
Осипов, Каюмов — Иванов — Коваленко, Беляев.
«Металлург» Мг:
Загидулин (Кошечкин);
Береглазов — Антипин, Мозякин — Эллисон — Кулёмин;
Верещагин — Рылов; Пакаринен – Расмуссен — Любимов;
Бирюков — Матушкин; Чибисов — Шор — Булирж;
Бобряшов, Дорофеев – Калетник — Тимкин, Спиридонов.
«Локомотив» — «Металлург»: в составе гостей дебютирует Булирж