«Локомотив» — «Металлург»: в составе гостей дебютирует Булирж

Стали известны составы ярославского «Локомотива» и магнитогорского «Металлурга» на встречу в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 23 октября, начало матча — в 19:00 мск. В составе гостей дебютирует Михал Булирж.



«Локомотив»:



Коновалов (Салак);

Рафиков — Афанасьев, Локтионов — Контиола — Козун;

Елесин — Кронвалль, Картаев — Алексеев — Апальков;

Кутузов — Аверин, Юртайкин — Красковский — Санников;

Осипов, Каюмов — Иванов — Коваленко, Беляев.



«Металлург» Мг:



Загидулин (Кошечкин);

Береглазов — Антипин, Мозякин — Эллисон — Кулёмин;

Верещагин — Рылов; Пакаринен – Расмуссен — Любимов;

Бирюков — Матушкин; Чибисов — Шор — Булирж;

Бобряшов, Дорофеев – Калетник — Тимкин, Спиридонов.