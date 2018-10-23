Вайсфельд: Знарок знает себе цену, а работа в «Спартаке» не поднимет его рейтинг

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева», известный в прошлом хоккейный арбитр, эксперт КХЛ ТВ Леонид Вайсфельд поделился мнением о перестановках в тренерском штабе «Спартака».



«Не могу предположить, как будут дальше развиваться события в „Спартаке“, но одно могу сказать точно: делать тренерскую и менеджерскую работу одновременно и при этом качественно невозможно. В этом я глубоко убеждён. Если тренировать, то нужно оставлять все остальные посты, в том числе и в сборной. Что касается отставки Вадима Епанчинцева, то мне несколько непонятно, зачем идти на такой шаг, не имея утверждённой кандидатуры на замену. Думаю, это нерационально. Опять же, я не претендую на истину в последней инстанции. Возможно, в клубе сложились такие обстоятельства, при которых оставлять тренера было просто нельзя.



Возможное назначение Знарка главным тренером „Спартака“? Во-первых, он дорогой тренер, прекрасно знающий себе цену. Второе, логично вытекающее из первого, — насколько Олег Валерьевич соскучился по хоккею. Понятно, что финансовые возможности СКА и „Спартака“ несоизмеримы. Отсюда вопрос: готов ли он идти работать за гораздо меньшие деньги, чем те, которые получал в питерском клубе? И ещё один момент: насколько эта гипотетическая работа в „Спартаке“ повлияет на его рейтинг. Мне кажется, поднять он его точно не сможет, да и сохранить — большой вопрос», — цитирует Вайсфельда официальный сайт КХЛ.