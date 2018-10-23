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СКА отправил в список травмированных Прохоркина, «Салават» — Кареева

СКА отправил в список травмированных Прохоркина, «Салават» — Кареева
Хоккей / КХЛ

Стали известны изменения в составах команд Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 23 октября, информирует официальный сайт лиги.

Уфимский «Салават Юлаев» убрал из списка травмированных защитников Захара Арзамасцева и Сергея Терещенко. Выбыл из строя минимум до конца октября голкипер уфимского коллектива Андрей Кареев. Продлено нахождение в списке травмированных Станислава Гареева.

Московское «Динамо» убрало из списка травмированных нападающего Патрика Закриссона, не игравшего с 11 октября. Хоккейный клуб ЦСКА сообщил, что форвард Грег Скотт из-за повреждения выбыл до 12 ноября.

Петербургский СКА отправил в список травмированных нападающего Николая Прохоркина.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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