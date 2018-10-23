«Северсталь» прервала неудачную серию, уверенно обыграв «Трактор»

В Череповце местная «Северсталь» одержала уверенную победу над челябинским «Трактором», игра закончилась со счётом 4:0. Подопечные Александра Гулявцева прервали неудачную серию из трёх проигранных матчей.



Счёт во встрече был открыт во втором периоде, «Северстали» удалось отличиться дважды — авторами заброшенных шайб стали Константин Корнеев и Иван Захарчук. На старте третьей 20-минутки Евгений Григоренко точным броском увеличил преимущество череповецкой команды, окончательный счёт установил Игорь Гераськин в концовке. Сухой матч оформил голкипер хозяев Доминик Фурх.

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