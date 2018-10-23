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«Северсталь» прервала неудачную серию, уверенно обыграв «Трактор»

«Северсталь» прервала неудачную серию, уверенно обыграв «Трактор»
Хоккей / КХЛ

В Череповце местная «Северсталь» одержала уверенную победу над челябинским «Трактором», игра закончилась со счётом 4:0. Подопечные Александра Гулявцева прервали неудачную серию из трёх проигранных матчей.

Счёт во встрече был открыт во втором периоде, «Северстали» удалось отличиться дважды — авторами заброшенных шайб стали Константин Корнеев и Иван Захарчук. На старте третьей 20-минутки Евгений Григоренко точным броском увеличил преимущество череповецкой команды, окончательный счёт установил Игорь Гераськин в концовке. Сухой матч оформил голкипер хозяев Доминик Фурх.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2018, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
4 : 0
0:0, 2:0, 2:0
Трактор
Челябинск
1:0 – Корнеев (Лекомцев, Трубачёв) – 29:17 (4x4), 2:0 – Захарчук (Корнеев, Лекомцев) – 39:13 (5x5), 3:0 – Григоренко (Кодола, Коротков) – 41:26 (5x5), 4:0 – Гераськин (Лапин) – 56:50 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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