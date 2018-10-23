Сергей Шумаков выбыл на месяц из-за травмы руки

Российский нападающий системы «Вашингтон Кэпиталз» Сергей Шумаков выбыл на месяц из-за травмы, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Крис Кук.



27 августа Шумаков расторг контракт с московским ЦСКА, который сохранил права на хоккеиста в КХЛ. Форвард, выведенный из состава москвичей в финале Кубка Гагарина, требовал обмена, однако руководство «армейского» клуба не смогло найти ему вариант в КХЛ. В итоге контракт с хоккеистом был расторгнут по инициативе игрока.



В этом сезоне Шумаков провёл пять матчей в Американской хоккейной лиге в составе «Херши» и отметился двумя результативными бросками при показателе полезности «+1» и двух минутах штрафного времени.



Календарь Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19