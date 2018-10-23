Маккиннон: Варламов снова выглядит как претендент на «Везину Трофи»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон высоко оценил игру российского голкипера клуба Семёна Варламова в текущем регулярном чемпионате НХЛ. В шести поединках 30-летний вратарь отражал 95,3% бросков и пропускал 1,64 шайбы в среднем за игру. Это лучший показатель среди всех вратарей лиги в октябре.



«Это важный год для него. Последний год контракта всегда важен. С тех пор как я оказался в команде, он смотрится здорово. В первый мой год он получил номинацию на „Везина Трофи“. А в этом снова выглядит как легитимный претендент на этот приз», — приводит слова Маккиннона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19