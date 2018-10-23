Квартальнов: молодёжь «Локомотива» немного поплыла, но ругать их не стоит

Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» (3:2).



«Тяжёлая игра для нас. Здорово, что забили первый гол, он был хорошим. Была равная игра, даже первый период, наверное, был за «Металлургом». Они были свежее нас и в движении быстрее. Сегодня хорошо сработала реализация, сделали гандикап в три шайбы. Третий период пошёл неплохо, но хоккей быстро переворачивается, одна ошибка — и игра совсем другая. Благодарен нашим лидерам, они держали уровень. Откровенно говоря, молодёжь сегодня немного поплыла, но их за это ругать не стоит, им надо учиться на таких играх.



«Металлург» выигрывал кубки, у них есть ребята, с которыми надо играть предельно внимательно. Почему не взяли тайм-аут после второй пропущенной шайбы? Может, нужно было взять, но решили попридержать. Команда сегодня расстроила или порадовала? Мы играли против серьёзной команды, и, я думаю, такая игра нам в плюс. Конечно, всякое могло быть, но Илья Коновалов нам помог и взрослые ребята постарались. Почему Александр Елесин допустил несколько подряд ошибок в третьем периоде? В хоккее ошибаются все, нет человека, который бы не ошибался, Александр — не исключение.



Насколько не хватает Накладала в большинстве? Нам многих ребят не хватает. Нам не хватает Салака, Черепанова, Коршкова, но что поделать. Сезон длинный, у всех есть череда травм, но мы на это не смотрим и продолжаем готовиться», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.

«Локомотив» победил «Металлург», у Козуна дубль