Гулявцев: если «Северсталь» получает 4–6 минут штрафа, она набирает очки

Главный тренер череповецкой «Северстали» Александр Гулявцев поделился впечатлениями от выигранного матча с челябинским «Трактором» (4:0).



«Мы сегодня провели хороший матч в плане организации игры и дисциплины удалений. В тех матчах, где мы зарабатываем по 4–6 минут штрафа, мы набираем очки. Ребята подошли ответственно сегодня, выполняли задание от первой до последней минуты. Даже когда повели в счёте, мы не «летели» — сыграли строго.



Отдельно хочу поздравить Доминика с «сухарём». Ребята сегодня помогали ему, делали всё, чтобы он отыграл на ноль. Считаю, что это добавляет ещё большей уверенности.



Мы с «Трактором» уже играли, они особенно хороши в концовках. Последние игры они дожимали соперника в овертаймах, набирали очки на буллитах», — цитирует тренера официальный сайт клуба.