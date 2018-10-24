«Лос-Анджелес» потерпел пятое поражение подряд, проиграв в гостях «Далласу»

«Даллас Старз» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась со счётом 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) в пользу хозяев. Для «Кингз» это поражение стало пятым кряду.

По два балла за результативность в составе победителей набрали Йон Клингберг (1+1), Джейсон Спецца (1+1) и Девин Шор (0+2). Голкипер «Далласа» Бен Бишоп отразил 31 бросок.

Российский форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 20 минут 23 секунды, не отметился результативными действиями и окончил матч с показателем полезности «-1». Форвард «Далласа» Александр Радулов участие в матче не принимал.

В параллельном матче «Чикаго Блэкхоукс» дома обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). Дубль в составе победителей оформил Брэндон Саад. Россиянин Артём Анисимов очков не набрал.