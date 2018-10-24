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«Лос-Анджелес» потерпел пятое поражение подряд, проиграв в гостях «Далласу»

«Лос-Анджелес» потерпел пятое поражение подряд, проиграв в гостях «Далласу»
Хоккей / НХЛ

«Даллас Старз» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась со счётом 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) в пользу хозяев. Для «Кингз» это поражение стало пятым кряду.

По два балла за результативность в составе победителей набрали Йон Клингберг (1+1), Джейсон Спецца (1+1) и Девин Шор (0+2). Голкипер «Далласа» Бен Бишоп отразил 31 бросок.

Российский форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 20 минут 23 секунды, не отметился результативными действиями и окончил матч с показателем полезности «-1». Форвард «Далласа» Александр Радулов участие в матче не принимал.

В параллельном матче «Чикаго Блэкхоукс» дома обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). Дубль в составе победителей оформил Брэндон Саад. Россиянин Артём Анисимов очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2018, среда. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
4 : 2
1:0, 2:2, 1:0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 – Комо (Дикинсон, Спецца) – 05:14 (5x5), 2:0 – Спецца (Даулинг, Шор) – 28:59 (5x5), 2:1 – Копитар (Даути) – 34:04 (5x5), 3:1 – Клингберг (Шор) – 34:26 (5x5), 3:2 – Тоффоли (Уолкер) – 37:09 (5x5), 4:2 – Питлик (Сегин, Клингберг) – 44:23 (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2018, среда. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
3 : 1
1:0, 0:1, 2:0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 – Саад (Дебринкэт, Кагун) – 05:24 (5x4), 1:1 – Ракелль – 30:34 (5x5), 2:1 – Кейн (Густафссон, Сибрук) – 47:47 (5x5), 3:1 – Саад – 59:26 (en)
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