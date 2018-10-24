Дубль Кросби принёс «Питтсбургу» гостевую победу над «Эдмонтоном»

«Питтсбург Пингвинз» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась со счётом 6:5 ОТ (1:0, 3:3, 1:2, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, который в этом матче оформил дубль. Самым результативным игроком матча стал Патрик Хёрнквист, набравший 3 (2+1) очка. Голкипер гостей Мэтт Мюррей отразил 41 бросок из 45. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид записал на свой счёт гол и передачу.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 18 минут 39 секунд, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «-1».