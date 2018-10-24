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Дубль Кросби принёс «Питтсбургу» гостевую победу над «Эдмонтоном»

Дубль Кросби принёс «Питтсбургу» гостевую победу над «Эдмонтоном»
Хоккей / НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась со счётом 6:5 ОТ (1:0, 3:3, 1:2, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, который в этом матче оформил дубль. Самым результативным игроком матча стал Патрик Хёрнквист, набравший 3 (2+1) очка. Голкипер гостей Мэтт Мюррей отразил 41 бросок из 45. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид записал на свой счёт гол и передачу.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 18 минут 39 секунд, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2018, среда. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
5 : 6
0:1, 3:3, 2:1, 0:1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Кросби (Летанг, Кессел) – 10:58 (5x4), 1:1 – Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Рассел) – 21:06 (5x5), 2:1 – Шьяссон (Рассел) – 23:10 (5x5), 2:2 – Олексяк (Малкин, Кессел) – 27:26 (5x5), 2:3 – Хёрнквист (Симон) – 30:24 (5x5), 3:3 – Шьяссон (Ридер, Ларссон) – 35:15 (5x5), 3:4 – Хёрнквист (Каллен, Дюмулен) – 39:05 (5x5), 4:4 – Макдэвид (Клефбом, Лучич) – 42:47 (5x4), 5:4 – Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 44:18 (5x4), 5:5 – Олексяк (Хёрнквист, Каллен) – 46:51 (5x5), 5:6 – Кросби (Джонсон, Брассар) – 62:12 (3x3)
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