Куинн: Георгиев удержал крепость и позволил «Рейнджерс» перехватить иницативу

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы над «Флоридой Пантерз» (5:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги акцентировал внимание на удачной игре российского голкипера Александра Георгиева, отразившего 36 бросков.

«При равном счёте во втором периоде он сделал несколько важных сейвов. У них был шанс выйти вперёд, но он удержал крепость и позволил нам перехватить инициативу», — цитирует Куинна официальный сайт НХЛ.

Россиянин успел провести две игры в АХЛ, пропустив в общей сложности шесть шайб и одержав одну победу.



В регулярном чемпионате сезона-2017/18 российский голкипер провёл 10 матчей за основную команду, одержав четыре победы при коэффициенте надёжности 3,15 и проценте отражённых бросков 91,8.