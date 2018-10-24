Стали известны три звезды игрового дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте подвела итоги очередного игрового дня регулярного чемпионата, определив тройку главных звёзд.

Третьей звездой назван форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. Чешский нападающий набрал 4 (2+2) очка и помог своей команде обыграть на выезде «Оттаву Сенаторз» (4:1).

Второй звездой назван форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад. Шведский нападающий оформил дубль и сделал две результативные передачи и помог своей команде дома взять верх над «Флоридой Пантерз» (5:2).

Лучшим игроком дня признан форвард «Аризоны Койотс» Кристиан Фишер. Американский нападающий оформил хет-трик и помог своей команде на выезде сломить сопротивление «Коламбус Блю Джекетс» (4:1).