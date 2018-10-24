«Рейнджерс» – «Флорида»: Брендан Смит подрался с Максимом Маминым

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» дома уверенно обыграл «Флориду Пантерз» со счётом 5:2 (0:1, 3:0, 2:1). По две шайбы в составе победителей забросили Мика Зибанеджад и Матс Цуккарелло.

Форвард «Флориды» Максим Мамин провёл первую драку в нынешнем сезоне НХЛ. Его оппонентом стал защитник «синерубашечников» Брендан Смит. Незадолго до конца второго периода игроки вступили в конфликт у скамейки «Пантерз», после чего обменялись ударами. В итоге оба игрока получили по большому штрафу, а Смит вдобавок получил дисциплинарный – за игнорирование действий лайнсменов.

Видео драки можно посмотреть в «твиттере» Stadium.

Мамин всего провёл на льду 8 минут 16 секунд (полезность «0») и отметился четырьмя бросками по воротам и тремя силовыми приёмами.