Ремпал: я следил за карьерой Ковальчука, играть с ним — это что-то нереальное

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Шелдон Ремпал после поражения от «Даллас Старз» (2:4) прокомментировал дебют в Национальной хоккейной лиги. Шелдон выходил на лёд во втором звене команды Джона Стивенса вместе с Ильёй Ковальчуком и Джеффом Картером.

«За Кови и Картером я следил всю свою жизнь. Наверное, они об этом не знают, но я следил за их карьерой, так что играть с ними вместе — это что-то нереальное. Они определённо облегчили мне игру», — сказал Ремпал.

Российский форвард «Лос-Анджелеса» провёл на льду 20 минут 23 секунды, не отметился результативными действиями и окончил матч с показателем полезности «-1». Форвард «Далласа» Александр Радулов участие в матче не принимал. Для «Кингз» это поражение стало пятым кряду.