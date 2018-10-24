Итоги дня НХЛ для россиян: 36 сейвов Георгиева, «-3» Дадонова, драка Мамина

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись восемь матчей, в которых выступали 11 российских хоккеистов.
Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 18 минут и 53 секунды, за которые не сумел отметиться результативными действиями. Сергей Бобровский отразил 22 броска из 26. Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 36 бросков из 38. Форвард «Флориды» Евгений Дадонов отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «-3». Максим Мамин всего провёл на льду 8 минут 16 секунд (полезность «0») и отметился дракой, четырьмя бросками по воротам и тремя силовыми приёмами.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|% ОБ
|Счёт
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|36 из 38
|94,7
|5:2
|Бобровский
|«Коламбус»
|22 из 26
|84,6
|1:4
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+1
|0
|1
|-3
|18.56
|-
|1
|0
|Мамин (н)
|«Флорида»
|0+0
|5
|4
|0
|08.16
|-
|0
|3
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|2
|0
|17.35
|0%
|3
|0
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|0
|-1
|09.25
|0%
|0
|1
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+0
|0
|5
|0
|18.53
|-
|0
|1
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+0
|0
|1
|+1
|19.16
|30%
|0
|1
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|2
|1
|-1
|20.23
|-
|0
|1
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+1
|0
|0
|-1
|18.39
|38%
|0
|0
|Киселевич (з)
|«Флорида»
|0+0
|0
|0
|0
|14.25
|-
|0
|1