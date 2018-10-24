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Итоги дня НХЛ для россиян: 36 сейвов Георгиева, «-3» Дадонова, драка Мамина

Итоги дня НХЛ для россиян: 36 сейвов Георгиева, «-3» Дадонова, драка Мамина
Хоккей / НХЛ

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись восемь матчей, в которых выступали 11 российских хоккеистов.

Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 18 минут и 53 секунды, за которые не сумел отметиться результативными действиями. Сергей Бобровский отразил 22 броска из 26. Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 36 бросков из 38. Форвард «Флориды» Евгений Дадонов отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «-3». Максим Мамин всего провёл на льду 8 минут 16 секунд (полезность «0») и отметился дракой, четырьмя бросками по воротам и тремя силовыми приёмами.

ВратарьКлубСейвы% ОБСчёт
Георгиев«Рейнджерс»36 из 3894,75:2
Бобровский«Коламбус»22 из 2684,61:4
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Дадонов (н)«Флорида»0+101-318.56-10
Мамин (н)«Флорида»0+054008.16-03
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+002017.350%30
Наместников (н)«Рейнджерс»0+000-109.250%01
Панарин (н)«Коламбус»0+005018.53-01
Анисимов (н)«Чикаго»0+001+119.1630%01
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»0+021-120.23-01
Малкин (н)«Питтсбург»0+100-118.3938%00
Киселевич (з)«Флорида»0+000014.25-01
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