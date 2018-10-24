Итоги дня НХЛ для россиян: 36 сейвов Георгиева, «-3» Дадонова, драка Мамина

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись восемь матчей, в которых выступали 11 российских хоккеистов.

Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 18 минут и 53 секунды, за которые не сумел отметиться результативными действиями. Сергей Бобровский отразил 22 броска из 26. Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 36 бросков из 38. Форвард «Флориды» Евгений Дадонов отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «-3». Максим Мамин всего провёл на льду 8 минут 16 секунд (полезность «0») и отметился дракой, четырьмя бросками по воротам и тремя силовыми приёмами.

Вратарь Клуб Сейвы % ОБ Счёт Георгиев «Рейнджерс» 36 из 38 94,7 5:2 Бобровский «Коламбус» 22 из 26 84,6 1:4