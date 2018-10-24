«Торонто» и агенты Нюландера не смогли договориться о долгосрочном контракте

Агент Вильяма Нюландера провёл переговоры с генеральным менеджером «Торонто Мэйпл Лифс Кайлом Дубасом, пытаясь прийти к соглашению по краткосрочному контракту для нападающего, который является ограниченно свободным агентом, сообщает Sportsnet. Клуб и агенты хоккеиста работают над краткосрочным контрактом, потому что не смогли договориться о долгосрочном соглашении.

В соответствии с коллективным соглашением, контракт с Нюландером, который находится в статусе ограниченно свободного агента, должен быть подписан до 1 декабря. В противном случае форвард потеряет возможность играть в НХЛ в нынешнем сезоне.



По информации инсайдера TSN Пьера Лебрюна, «Торонто» не заинтересован в обмене Нюландера в другой клуб. Ранее другой обозреватель TSN Даррен Дрегер сообщал, что игрок требует от «кленовых листьев» долгосрочный контракт на $ 8 млн за сезон и не отступает от первоначальных требований, в то время как «Торонто» готов предложить зарплату около $ 6,6 млн в год.



Напомним, что Нюландер сыграл за «Торонто» 185 матчей, набрав 135 (48+87) очков.