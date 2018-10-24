Георгиев: было здорово сыграть в АХЛ, я смог вернуть уверенность

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев после победы над «Флоридой Пантерз» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ заявил, что кратковременная командировка в расположение клуба АХЛ «Хартфорд Вулф Пэк» пошла ему на пользу.

«Сегодня я чувствовал себя очень хорошо. Я провёл две игры в «Хартфорде» на прошлой неделе. Это очень помогло в плане игрового ритма. Было здорово получить возможность сыграть в АХЛ, вернуть уверенность, а потом вернуться в «Нью-Йорк», — цитирует Георгиева New York Post.

Россиянин успел провести две игры в АХЛ, пропустив в общей сложности шесть шайб и одержав одну победу.



В регулярном чемпионате сезона-2017/18 российский голкипер провёл 10 матчей за основную команду, одержав четыре победы при коэффициенте надёжности 3,15 и проценте отражённых бросков 91,8.