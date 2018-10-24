Копитар — о пяти поражениях подряд: «Лос-Анджелес» находится на правильном пути

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар после поражения от «Даллас Старз» (2:4) заявил, что команда находится на правильном пути. Для «Кингз» это поражение стало пятым кряду.

«Мы находимся на правильном пути, вносим коррективы, но это надо делать скорее. Мы не можем ждать. Возможно, время всё ещё на нашей стороне, но долго это не продлится», — цитирует Копитара официальный сайт НХЛ.

По два балла в составе победителей набрали Йон Клингберг (1+1), Джейсон Спецца (1+1) и Девин Шор (0+2). Голкипер «Далласа» Бен Бишоп отразил 31 бросок.



Российский форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 20 минут 23 секунды, не отметился результативными действиями и окончил матч с показателем полезности «-1». Форвард «Далласа» Александр Радулов участие в матче не принимал.