Боумэн — о Панарине: «Коламбус» попал в тяжёлое положение, я это предвидел

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Стэн Боумэн заявил, что по-прежнему считает, что обмен Артемия Панарина в «Коламбус Блю Джекетс» на Брэндона Саада был правильным шагом.

«Что делать «Коламбусу» с Панариным? Они оказались сейчас в тяжёлом положении. Что им теперь с ним делать? Я предвидел эту ситуацию как серьёзный вызов. Невозможно измерить успешность трейда, глядя лишь на выступление игроков в одном сезоне. Нужно помнить, что картина гораздо более масштабна и включает в себя статус игроков, их возможные преимущества в ведении переговоров и сами переговоры. В оценке трейдов нет какого-то одного решающего фактора. Если бы этим фактором была лишь атакующая продуктивность прошлого сезона, то тогда, конечно, мы были бы озабочены. Но суть не только в этом. Я понимаю, почему вы об этом спрашиваете и почему люди так на это смотрят. Но я смотрю на ситуацию иначе.

В этом сезоне Саад сыграл плохо, может, в двух матчах. Во всех остальных он, считаю, выглядел нормально. Да, он не забивает. Это проблема. Но он выходит на меньшинство. И если уж углубляться в числа, то можно заметить, что соперники мало что создают, когда он на льду. Он выходит играть против сильных оппонентов — и закрывает их. Понимаю, что на это мало кто обращает внимание. Понимаю, что нерегулярному болельщику трудно подметить, что Саад выходил, скажем, против Тарасенко, и тот ни разу не бросил по воротам. Это происходит благодаря его силе, смекалке, умению распорядиться шайбой, умению не пускать её в опасные зоны, умению избегать потерь. Просто такие вещи не попадают в поле зрения широких масс», — цитирует Боумэна официальный сайт НХЛ.

Напомним, что у Панарина действует последний год соглашения с «мундирами», а после 1 июля он может стать неограниченно свободным агентом. Минувшим летом Артемий отказался подписывать с «Коламбусом» новый контракт.