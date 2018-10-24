Плющев: у Крикунова может что-то получиться в паузе на Евротур, но время упущено

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер страны Владимир Плющев поделился мнением о проблемах в игре московского и минского «Динамо».

«Безусловно, «Динамо» на Западе — самая большая печаль. Это касается «Динамо» как минского, так и московского. В Новогорске хотят выйти из затяжного кризиса, но не могут. Решение сделать ставку на старую добрую советскую школу в лице Владимира Крикунова пока не приносит результата, команда играет без запаса, её лихорадит. Наверное, у Крикунова что-то получится в паузе на Евротур, но эта пауза тоже не панацея, время упущено. Очевидно, что бело-голубым нужно продолжать что-то менять, искать новые реформы, омолаживаться. Но прогнозы пока тяжёлые.

Белорусское «Динамо» — это вещь в себе. При том внимании и той любви к хоккею, которые есть в Беларуси, нужно было очень постараться, чтобы довести команду до девяти поражений кряду. Легче всего всё списать на неопытного североамериканского тренера, но ведь кто-то его в Минск позвал… Для меня очевидно, что оба «Динамо» для выхода из кризиса должны принимать жёсткие решения», — цитирует Плющева Russia-Hockey.