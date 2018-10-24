«Адмирал» — «Торпедо»: Галимов пропустил три шайбы за пять с половиной минут

«Адмирал» в домашнем матче с «Торпедо» забил три шайбы в течение пяти с половиной минут во втором периоде и ведёт со счётом 3:0. Вратарь Станислав Галимов к этому моменту отразил 19 из 22 бросков, продолжается второй период.

Счёт открыл Александр Черников, а затем забросили Никита Феоктистов и Карел Кубат, для которых эти шайбы стали первыми в КХЛ.

«Адмирал» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, опережая только «Сибирь». «Торпедо» идёт восьмом месте в Восточной конференции.

Первый гол «Адмирала» можно посмотреть на сайте КХЛ.

Третий гол «Адмирала» можно посмотреть на сайте КХЛ.