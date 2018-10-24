«Амур» обыграл «Нефтехимик», забив четыре гола в третьем периоде

«Амур» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком». Встреча, проходившая в Хабаровске, завершилась со счётом 5:3.

Адам Полашек открыл счёт, реализовав большинство в середине первого периода, но вскоре «Амур» отыгрался усилиями Павла Дедунова. Во втором периоде Юусо Пуустинен вновь вывел «Нефтехимик» вперёд. Третий период начался с трёх голов «Амура», забили Александр Горшков, Игорь Руденков и Владислав Ушенин, для которого этот гол стал 100-м очком в КХЛ. За пять минут до сирены Полашек сократил отставание, оформив дубль. «Нефтехимик» снял вратаря, и Валентин Пьянов установил окончательный результат, поразив пустые ворота гостей.

«Амур» одержал первую победу в последних трёх матчах, «Нефтехимик» завершил выездную серию, в которой обыграл «Куньлунь», после чего проиграл «Адмиралу» и «Амуру».

Видеообзор матча можно посмотреть на сайте КХЛ.