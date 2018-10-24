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«Амур» обыграл «Нефтехимик», забив четыре гола в третьем периоде

«Амур» обыграл «Нефтехимик», забив четыре гола в третьем периоде
Хоккей / КХЛ

«Амур» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком». Встреча, проходившая в Хабаровске, завершилась со счётом 5:3.

Адам Полашек открыл счёт, реализовав большинство в середине первого периода, но вскоре «Амур» отыгрался усилиями Павла Дедунова. Во втором периоде Юусо Пуустинен вновь вывел «Нефтехимик» вперёд. Третий период начался с трёх голов «Амура», забили Александр Горшков, Игорь Руденков и Владислав Ушенин, для которого этот гол стал 100-м очком в КХЛ. За пять минут до сирены Полашек сократил отставание, оформив дубль. «Нефтехимик» снял вратаря, и Валентин Пьянов установил окончательный результат, поразив пустые ворота гостей.

«Амур» одержал первую победу в последних трёх матчах, «Нефтехимик» завершил выездную серию, в которой обыграл «Куньлунь», после чего проиграл «Адмиралу» и «Амуру».

Видеообзор матча можно посмотреть на сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2018, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
5 : 3
1:1, 0:1, 4:1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 – Полашек (Няттинен, Сергеев) – 10:22 (5x4), 1:1 – Дедунов – 11:53 (5x5), 1:2 – Пуустинен (Авцин) – 27:31 (5x5), 2:2 – Горшков (Коларж, Файзуллин) – 40:25 (5x4), 3:2 – Руденков (Файзуллин) – 49:42 (4x4), 4:2 – Ушенин Владислав (Ушенин Вячеслав, Зогорна) – 52:17 (5x5), 4:3 – Полашек (Сергеев, Пуустинен) – 55:00 (5x4), 5:3 – Пьянов (Зогорна) – 57:12 (en)
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