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Дубль Саболича не спас «Торпедо» от поражения в матче с «Адмиралом»

Дубль Саболича не спас «Торпедо» от поражения в матче с «Адмиралом»
Хоккей / КХЛ

«Адмирал» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо». Встреча, проходившая во Владивостоке, завершилась со счётом 3:2.

Первый период прошёл без голов, а во второй двадцатиминутке «Адмирал» отличился трижды. Александр Черников открыл счёт, а затем заработал очко за передачу. Ещё по голу на счету нападающего Никиты Феоктистова и защитника Карела Кубата, для которых эти шайбы стали первыми в КХЛ. В третьем периоде Роберт Саболич оформил дубль, сократив отставание до минимального, но сравнять счёт «Торпедо» не смогло.

Для нижегородской команды это поражение стало седьмым в последних восьми встречах. «Адмирал» одержал вторую победу подряд.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2018, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
3 : 2
0:0, 3:0, 0:2
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 – Черников (Стрельцов) – 23:32 (5x5), 2:0 – Феоктистов (Бутузов) – 24:54 (5x5), 3:0 – Кубат (Стрельцов, Черников) – 29:02 (5x5), 3:1 – Саболич (Хольм, Галимов) – 43:17 (5x4), 3:2 – Саболич – 59:50 (6x5)

Видеообзор матча можно посмотреть на сайте КХЛ.

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