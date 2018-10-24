Кудашов: СКА знает всю информацию о «Салавате» и готов к бою

Тренер СКА Алексей Кудашов поделился ожиданиями от матча с «Салаватом Юлаевым», который начнётся в Уфе в 17:00 мск.

«Восстановились после матча со СКА нормально, матчи идут день за днём, поэтому игроки привыкшие. Разобрали ошибки, готовы к бою. Разбирали и индивидуальные, и командные действия соперника. Это, пожалуй, внутренняя кухня, и не надо её раньше времени выносить на обсуждение публики. Конечно, мы знаем всю информацию о «Салавате», сделали выводы и после нашей домашней игры, так что, думаю, сегодня исправим ошибки.

При подготовке к сопернику учитывается всё: серия побед, поражений, какой матч был накануне, когда он закончился. Но игра начнётся в 17:00 – это будет новый матч, выйдут хоккеисты, готовые играть. Игра всегда начинается с нуля. Мы готовы к старту.

Чем обусловлено появление в составе Галенюка и Мальцева? Мы следим за всеми игроками системы: кто как играет, на каких ролях, кто выделяется. Поэтому кто больше заслуживает, тот и привлекается в первую команду», — цитирует Кудашова пресс-служба СКА.