Защитник Юрий Александров заключил однолетний контракт с ХК «Сочи»

ХК «Сочи» заключил однолетний односторонний контракт с защитником Юрием Александровым, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



30-летний спортсмен выступал в черноморском клубе на протяжении двух предыдущих сезонов. Он провёл 63 матча за «Сочи», забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач при показателе полезности «+5» и 28 минутах штрафного времени.



В послужном списке Александрова также присутствуют такие клубы, как «Северсталь», СКА и «Авангард». Всего в КХЛ на его счету 456 матчей, в которых хоккеист набрал 111 (36+75) очков.



В настоящий момент «Сочи» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Ближайший матч подопечные Сергея Зубова проведут с московским «Динамо».