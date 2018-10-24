Расширенный состав молодёжной сборной России на суперсерию-2018

Тренерский штаб молодёжной сборной России во главе с Валерием Брагиным определился со списком кандидатов на участие в CIBC Canada Russia Series – ежегодной ноябрьской серии из шести матчей со сборными канадских юниорских лиг. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.



28 октября на краткосрочный сбор в Новогорске прибудут 28 хоккеистов:



Вратари: Пётр Кочетков (ХК «Рязань»), Даниил Тарасов («Торос»), Кирилл Устименко («Динамо» Спб);

Защитники: Вениамин Баранов («Динамо» Спб), Артём Волков (МХК «Спартак»), Данила Галенюк, Евгений Калабушкин (оба – «СКА-Нева»), Даниил Журавлёв («Барс»), Александр Ляхов, Марк Рубинчик (оба — «Торос»), Савелий Ольшанский («Зауралье»), Марк Павликов («Локо»), Александр Романов (ЦСКА);

Нападающие: Никита Аноховский, Кирилл Слепец (оба – «Локо»), Артём Галимов, Максим Марушев (оба — «Барс»), Евгений Каницкий («Металлург» Нк), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Артём Николаев, Владислав Цицюра (все – «СКА-Нева»), Иван Муранов (МХК «Динамо»), Степан Старков (ХК «Сочи»), Булат Шафигуллин («Нефтехимик»), Никита Шашков («Сибирь»), Павел Шэн («Салават Юлаев»), Александр Яремчук («Авангард»).



Рано утром 2 ноября в Канаду отправятся 22 хоккеиста, а уже за океаном состав команды будет пополняться российскими игроками из североамериканских лиг, которые по регламенту могут принимать участие только в матчах со сборными своего региона:



Вратари: Иван Просветов («Сагино», OHL);

Защитники: Александр Алексеев («Ред Дир», WHL), Дмитрий Саморуков («Гельф», OHL);

Нападающие: Дмитрий Завгородний («Римуски, QMJHL), Павел Колтыгин (Драммондвиль, QMJHL), Алексей Липанов («Китчнер», OHL), Кирилл Максимов («Ниагара», OHL), Алексей Торопченко («Гельф», OHL), Александр Хованов («Монктон», QMJHL), Иван Чехович («Бе-Коме», QMJHL).



Молодёжная сборная России проведёт матчи со сборной Западной хоккейной лиги (5 и 6 ноября), с командой Хоккейной лиги Онтарио (8 и 12 ноября) и со сборной Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (13 и 15 ноября).