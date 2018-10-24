Борщевский: наконец-то «Амур» смог вытащить напряжённую игру

Главный тренер «Амура» Николай Борщевский поделился впечатлениями от матча с «Нефтехимиком» (5:3).



«Сегодня была очень тяжёлая игра, согласен, что в первом периоде соперник владел инициативой, да и второй период складывался для нас не очень хорошо. Радует, что сегодня смогли переломить, победить себя и третий период провели достойно. За этот период я ребят поблагодарил, они сыграли очень прилично и содержательно, не случайно забили шайбы. Наконец-то мы могли выиграть третий период, вытащить напряжённую игру.



Почему в третьем периоде не играл Потехин? Там было серьёзное столкновение. Он всё равно хотел играть, но мы решили в третьем периоде перейти на три звена, после такого удара ему должно было быть тяжеловато, мы решили, чтобы он отдохнул.



Естественно, во втором перерыве был серьёзный разговор, надо было что-то делать, чтобы команда вышла на третий период другой», — сказал Борщевский на пресс-конференции.

Назаров – о поражении от «Амура»: в концовке не хватило силёнок и концентрации