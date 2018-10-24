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«Ак Барс» всухую проиграл «Куньлуню», Лазушин оформил шат-аут

«Ак Барс» всухую проиграл «Куньлуню», Лазушин оформил шат-аут
Хоккей / КХЛ

«Ак Барс» уступил «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Китае и закончилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Юсси Таполы.

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Ключевым отрезком противостояния стал второй период, в ходе которого в ворота казанского клуба влетели три шайбы. Голкипера гостей Эмиля Гарипова поочередно огорчили Брейден Джо, Томаш Мертл, реализовавший численный перевес, и Майкл Латта. Вратарь «драконов» Александр Лазушин записал на свой счёт «сухарь», отразив 29 бросков.

«Куньлунь» одержал вторую победу в трёх последних матчах, а подопечные Зинэтулы Билялетдинова проиграли во второй раз за семь последних встреч регулярного чемпионата.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2018, среда. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
3 : 0
0:0, 3:0, 0:0
Ак Барс
Казань
1:0 – Джо (Сквайрз, Граньяни) – 22:13 (5x5), 2:0 – Мертл (Сундстрём, Фонтейн) – 30:19 (5x4), 3:0 – Латта (Граньяни, Кундратек) – 32:11 (5x5)
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