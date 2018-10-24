«Ак Барс» всухую проиграл «Куньлуню», Лазушин оформил шат-аут

«Ак Барс» уступил «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Китае и закончилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Юсси Таполы.



Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ



Ключевым отрезком противостояния стал второй период, в ходе которого в ворота казанского клуба влетели три шайбы. Голкипера гостей Эмиля Гарипова поочередно огорчили Брейден Джо, Томаш Мертл, реализовавший численный перевес, и Майкл Латта. Вратарь «драконов» Александр Лазушин записал на свой счёт «сухарь», отразив 29 бросков.



«Куньлунь» одержал вторую победу в трёх последних матчах, а подопечные Зинэтулы Билялетдинова проиграли во второй раз за семь последних встреч регулярного чемпионата.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.