Немировски: «Торпедо» начало играть в свой хоккей лишь в третьем периоде

Наставник «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал поражение от «Адмирала» (2:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После двух периодов нижегородцы уступали со счётом 0:3.



«К сожалению, на протяжении двух периодов команда не придерживалась своей тактики. Тяжело рассчитывать на успех, когда выходишь на заключительный период, уступая с разницей в три шайбы. Мы начали играть в свой хоккей в последнем периоде, хотя должны были действовать так с самого начала. У «Торпедо» было достаточно времени, чтобы сравнять счёт, но «Адмирал» хорошо проявил себя в концовке. Трудно рассчитывать на победу, когда играешь хорошо только в течение одного периода», — сказал Немировски на пресс-конференции после матча.



Для нижегородской команды это поражение стало седьмым в последних восьми встречах.

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