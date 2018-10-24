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Дубль Максима Казакова помог «Сибири» одолеть «Витязь»

Дубль Максима Казакова помог «Сибири» одолеть «Витязь»
Хоккей / КХЛ

«Сибирь» обыграла «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Новосибирске и закончилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Миро Аалтонен вывел подмосковную команду вперёд на 16-й минуте, на что подопечные Александра Андриевского ответили двумя голами Максима Казакова. Александр Сёмин восстановил равновесие, но Александр Шаров реализовал большинство, в третий раз огорчив вратаря гостей Йони Ортио. В заключительном игровом отрезке Данил Романцев укрепил преимущество новосибирского клуба.

«Сибирь» одержала вторую победу в последних трёх матчах, но не сумела уйти с последнего места в турнирной таблице Восточной конференции. Дружина Валерия Белова потерпела второе поражение подряд.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2018, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
4 : 2
0:1, 3:1, 1:0
Витязь
Московская область
0:1 – Аалтонен (Мозик, Сёмин) – 15:52 (5x5), 1:1 – Казаков (Наумов, Михайлов) – 24:40 (5x5), 2:1 – Казаков (Наумов, Михайлов) – 26:10 (5x5), 2:2 – Сёмин (Аалтонен) – 31:16 (5x5), 3:2 – Шаров (Пельтола, Алексеев) – 36:12 (5x4), 4:2 – Романцев (Ткаченко) – 47:41 (5x5)
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