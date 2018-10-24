Дубль Максима Казакова помог «Сибири» одолеть «Витязь»

«Сибирь» обыграла «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Новосибирске и закончилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.



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Миро Аалтонен вывел подмосковную команду вперёд на 16-й минуте, на что подопечные Александра Андриевского ответили двумя голами Максима Казакова. Александр Сёмин восстановил равновесие, но Александр Шаров реализовал большинство, в третий раз огорчив вратаря гостей Йони Ортио. В заключительном игровом отрезке Данил Романцев укрепил преимущество новосибирского клуба.



«Сибирь» одержала вторую победу в последних трёх матчах, но не сумела уйти с последнего места в турнирной таблице Восточной конференции. Дружина Валерия Белова потерпела второе поражение подряд.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.