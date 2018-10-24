Билялетдинов: «Ак Барс» полностью проиграл второй период

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Куньлуня» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Все голы в этой игре были забиты во втором игровом отрезке.



«К сожалению, проиграли полностью второй период. В третьем не смогли реализовать те возможности, которые у нас были. Так же неудачно сыграли в большинстве, здесь так же были возможности, но мы их не использовали. Замена Гарипова в концовке матча? Нет, не было такого в мыслях», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.



26 октября казанский клуб встретится с «Амуром», а затем померится силами с «Адмиралом» (28 октября) – этот матч станет заключительным в рамках дальневосточного выезда.

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