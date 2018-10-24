«Салават Юлаев» — СКА: курьёзное удаление Гаврикова по окончании 2-го периода

Защитник СКА Владислав Гавриков был удалён на две минуты по окончании второго периода выездного матча с «Салаватом Юлаевым».



22-летний защитник, находясь на скамейке запасных, припугнул нападающего уфимцев Линуса Умарка, махнув клюшкой в сторону шведа, а потом изобразил реакцию «пострадавшего». Судьи расценили действия Гаврикова как удар клюшкой и отправили защитника в штрафной бокс, чем вызвали недовольство представителей питерской команды. За несколько секунд до инцидента хозяева отметились заброшенной шайбой, автором которой стал форвард Антон Бурдасов.

Видео эпизода, закончившегося двухминутным удалением Гаврикова, можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Салават Юлаев» — СКА. После двух периодов счёт равный – 1:1.