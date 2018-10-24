«Аризона» выставила на драфт отказов экс-форварда «Витязя» Марио Кемпе

Клуб Национальной хоккейной лиги «Аризона Койтс» выставил на драфт отказов нападающего Марио Кемпе, сообщает известный обозреватель Эллиотт Фридман.



В этом сезоне шведский форвард провёл четыре матча, в которых результативными действиями отметиться не сумел. Хоккеист набрал 4 (2+2) очка в 18 встречах предыдущего розыгрыша НХЛ.



С 2014 по 2017 год Кемпе защищал цвета подмосковного «Витязя», выступающего в Континентальной хоккейной лиге. Он провёл 166 матчей в регулярных чемпионатах, забросил 39 шайб и отдал 44 результативные передачи при показателе полезности «-28» и 144 минутах штрафного времени.



Кроме того, на счету шведа четыре игры в плей-офф, в которых он отдал одну результативную передачу.

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