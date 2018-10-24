Воробьёв: если Гавриков действительно ударил Умарка, он будет наказан

Главный тренер СКА Илья Воробьёв поделился эмоциями после выездного поражения от «Салавата Юлаева» (1:2). Клуб из Санкт-Петербурга потерпел второе поражение подряд.

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«Сложно проигрывать за 19 секунд, глупые голы пропустили. Первый период довольно хорошо начали, второй был примерно равный, в третьем опять давили. Сейчас голы нам даются сложно.



Будет ли наказан Гавриков за фол на Умарке? Посмотрим на видео сначала. Если действительно ударил, то будет, но на наш взгляд надо пересмотреть, коснулся ли клюшкой Гавриков или нет.



Чего не хватает команде? Заброшенных шайб, хладнокровия при реализации бросков», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.

Видео эпизода с удалением Гаврикова можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.