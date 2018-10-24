Юусо Хиетанен включён в состав московского «Динамо» на выездную серию

Московское «Динамо» отправилось на четырёхматчевую выездную серию, информирует пресс-служба бело-голубых.



В состав делегации вошли 28 хоккеистов, среди них присутствует защитник Юусо Хиетанен. Финн получил травму в матче с ЦСКА, который состоялся 10 октября, и с тех пор не принимал участия в играх регулярного чемпионата.



Вратари: Александр Ерёменко, Иван Бочаров, Димитрий Райко.



Защитники: Артём Волков, Алексей Пепеляев, Юусо Хиетанен, Андрей Миронов, Миика Койвисто, Дмитрий Вишневский, Илья Никулин, Виталий Меньшиков, Андрей Прибыльский, Егор Зайцев.



Нападающие: Вадим Шипачёв, Патрик Закриссон, Дмитрий Кагарлицкий, Даниил Тарасов, Вячеслав Кулёмин, Игорь Макаров, Владимир Брюквин, Иван Игумнов, Микс Индрашис, Евгений Мозер, Андрей Алексеев, Семён Панкратов, Дмитрий Сидляров, Дмитрий Моисеев, Илья Круглов.



В ходе выездной серии подопечные Владимира Крикунова встретятся с «Сочи» (25 октября), «Металлургом» (27 октября), «Салаватом Юлаевым» (29 октября) и «Нефтехимиком» (31 октября).

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