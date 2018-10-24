Андриевский: игроки «Сибири» были готовы ловить шайбу зубами

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский поделился эмоциями после домашней победы над «Витязем» (4:2).



«Я доволен тем, как команда провела первый период. Ребята действовали активно. К сожалению, нам не хватает голов в тот момент, когда «Сибирь» владеет инициативой. Эти шайбы оказывают серьёзное влияние. Здорово, что несмотря на пропущенный гол, нашли в себе силы отличиться во втором периоде.



После третьего гола отошли от своей игры. Не сказал бы, что стали играть на удержание счёта, тут и соперник заметно прибавил. Мы не очень хорошо чувствуем себя в ситуациях, когда необходимо сохранить преимущество, отсюда возникло давление у наших ворот. Благодарю ребят за то, что выстояли, они были готовы ловить шайбу зубами.



Почему не играл Морозов? Ему предоставили отдых. Если вы заметили, у нас практически все игроки выздоровели, поэтому есть возможность предоставлять отдых», — сказал Андриевский на пресс-конференции после матча.

Тренеры, пробившиеся в КХЛ из низов. Где они только не работали Кто-то тренировал детей, другие начинали работу в Корее.