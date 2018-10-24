Форвард «Авангарда» Максим Тальбо получил травму в игре с «Динамо» Мн

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли после победы над минским «Динамо» (4:3 ОТ) рассказал, почему Максим Тальбо не выходил на лёд после первого периода. Игровое время нападающего в прошедшей встрече составило 3 минуты 49 секунд.



«Что случилось с Тальбо? Он получил повреждение, поэтому не появлялся на льду после первого периода», — сказал Хартли в послематчевом интервью в эфире КХЛ ТВ.



Белорусский клуб вышёл вперёд на 10-й минуте матчи после того, как результативный бросок удался Александру Когалеву. Во втором игровом отрезке омская команда трижды огорчила голкипера минского клуба Юнаса Энрота стараниями Сергея Широкова, Вилле Покки и Андрея Стася. На старте заключительной трети встречи Андрей Костицын реализовал большинство и сократил отставание до минимума, а за три минуты до окончания периода Когалев оформил дубль и перевёл игру в овертайм. В дополнительное время победу омичам принёс Илья Михеев.

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