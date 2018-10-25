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Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Айлендерс»

Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» дома уступил «Флориде Пантерз» — 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1).

Счёт в концовке стартового периода открыл нападающий хозяев Брок Нельсон, в середине второго игрового отрезка Джордан Эберле увеличил преимущество «островитян», но «пантеры» успели отыграться. На 43-й минуте Фрэнк Ватрано реализовал большинство, а затем Евгений Дадонов сравнял счёт, продлив результативную серию до пяти матчей. Победу гостям вновь принесло большинство – в начале овертайма шайбу забросил Майк Хоффман.

В активе Дадонова показатель полезности «+1», три броска в створ за 20 минут и 13 секунд, проведённых на льду. Максим Мамин сыграл лишь 7.28. На счету Богдана Киселевича показатель полезности «+1» и бросок в створ за 15.20.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2018, четверг. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
2 : 3
1:0, 1:0, 0:2, 0:1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 – Нельсон (Бейли) – 18:36 (5x5), 2:0 – Эберле (Барзал, Ли) – 31:42 (5x4), 2:1 – Ватрано (Бьюгстад, Экблад) – 42:46 (5x4), 2:2 – Дадонов (Барков, Уигар) – 50:35 (5x5), 2:3 – Хоффман (Яндл, Барков) – 60:33 (4x3)
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