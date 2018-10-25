Лучший бомбардир «Трактора» Бергстрём внесён в список травмированных

«Трактор» поместил нападающего Александра Бергстрёма в список травмированных, информирует Континентальная хоккейная лига в своём пресс-релизе. Форвард не сможет помочь своей команде до 20 ноября. Александр получил травму 20 октября в поединке с омским «Авангардом».

32-летний нападающий является лучшим бомбардиром челябинской команды в этом сезоне. В 19 матчах регулярного чемпионата Бергстрём забросил три шайбы и сделал восемь результативных передач при показателе полезности «-5» и шести штрафных минутах. В среднем за матч шведский форвард проводил на льду 15 минут 38 секунд.

Напомним, ранее команда Алексея Тертышного из-за травм потеряла ещё двух нападающих — Рикарда Йюнге и Артёма Пеньковского.