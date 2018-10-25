«Ванкувер» прервал победную серию «Вегаса» благодарю дублю Хорвата

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вегас Голден Найтс» дома в серии послематчевых буллитов уступил «Ванкувер Кэнакс» — 2:3 (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1).

Счёт в начале второго периода открыл нападающий хозяев Макс Пачьоретти, но затем последовал дубль от форварда «Ванкувера» Бо Хорвата. «Золотые рыцари» восстановили равновесие ещё до свистка на перерыв – отличился Райан Ривз. Третий игровой отрезок и овертайм получились безголевыми, а в серии буллитов гости одержали победу благодаря точному броску Маркуса Гранлунда.

Российский нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин дважды бросил в створ ворот и не реализовал послематчевый буллит, проведя на льду 11 минут и 32 секунды.

«Ванкувер» с 12 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, «Вегас» (9) – 10-й.