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«Ванкувер» прервал победную серию «Вегаса» благодарю дублю Хорвата

«Ванкувер» прервал победную серию «Вегаса» благодарю дублю Хорвата
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вегас Голден Найтс» дома в серии послематчевых буллитов уступил «Ванкувер Кэнакс» — 2:3 (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1).

Счёт в начале второго периода открыл нападающий хозяев Макс Пачьоретти, но затем последовал дубль от форварда «Ванкувера» Бо Хорвата. «Золотые рыцари» восстановили равновесие ещё до свистка на перерыв – отличился Райан Ривз. Третий игровой отрезок и овертайм получились безголевыми, а в серии буллитов гости одержали победу благодаря точному броску Маркуса Гранлунда.

Российский нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин дважды бросил в створ ворот и не реализовал послематчевый буллит, проведя на льду 11 минут и 32 секунды.

«Ванкувер» с 12 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, «Вегас» (9) – 10-й.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2018, четверг. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
2 : 3
0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Пачоретти (Хаула) – 21:18 (5x5), 1:1 – Хорват (Эрикссон, Лайпсик) – 24:22 (5x5), 1:2 – Хорват (Шаллер, Стечер) – 25:26 (5x5), 2:2 – Ривз (Каррье, Белльмар) – 37:39 (5x5), 2:3 – Гранлунд – 65:00 ( ПБ)
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