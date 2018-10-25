«Вегас» заключил новый контракт с защитником Нейтом Шмидтом на $ 35,7 млн

«Вегас Голден Найтс» заключил новый контракт с защитником Нейтом Шмидтом, информирует официальный «твиттер» клуба. Соглашение рассчитано на шесть сезонов, за каждый из который Шмидт заработает $ 5,95 млн (общая сумма контракта — $ 35,7 млн).

Напомним, что 27-летний спортсмен был дисквалифицирован на 20 матчей без выплаты заработной платы за указанный период по причине употребление запрещённых веществ. Ему было разрешено принимать участие в командных мероприятиях во время тренировочного лагеря, но при этом было запрещено выступать в предсезонных встречах финалиста прошлого розыгрыша Кубка Стэнли.

В сезоне-2017/18 Шмидт провёл 76 матчей в «регулярке», записав на свой счёт 36 (5+31) очков. В плей-офф на счету игрока 7 (3+4) очков в 20 проведённых играх.