Боровецки дисквалифицирован и оштрафован за удар локтем по лицу игрока «Бостона»

Защитник «Оттавы Сенаторз» Марк Боровецки дисквалифицирован на один матч, информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Канадский защитник в матче регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз» (1:4) ударил локтем по лицу защитника «мишек» Урхо Вааканайнена. Согласно условиям коллективного договора, Боровецки также потеряет $ 6,5 тыс. Во время матча главные арбитры встречи Кори Сиврет и Кевин Поллок не увидели в действиях игрока «сенаторов» нарушения правил. У финского защитника подозрение на сотрясение мозга.

Видео момента также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.