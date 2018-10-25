Завгородний набрал четыре очка в матче и возглавил список бомбардиров QMJHL

Клуб юниорской хоккейной лиги Квебека «Римуски Океаник» в матче регулярного чемпионата QMJHL уверенно победил «Блейнвиль-Буазбрианд Армада» (5:2). Главной звездой матча стал российский нападающий Дмитрий Завгородний.
Уроженец Омска забросил шайбу и сделал три результативные передачи. В этом сезоне на счету Дмитрия 26 (10+16) очков в 15 играх «регулярки» при показателе полезности «+9». Завгородний является лучшим бомбардиром лиги, опережая на одно очко своего партнёра по «Римуски» Алексиса Лафреньё. Ещё один российский нападающий Иван Чехович занимает четвёртое место в зачёте бомбардиров.
Вчера, 24 октября, Завгородний был включён в расширенный состав молодёжной сборной России для участия в традиционной Суперсерии.
QMJHL: Иван Чехович оформил хет-трик, набрав пять очков в матче