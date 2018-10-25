Итоги дня НХЛ для россиян: 150-й гол Кучерова, 97,8% ОБ вратарями, пас Зайцева

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись четыре матча, в которых выступали 11 российских хоккеистов.
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил все 23 броска и оформил первый шат-аут в сезоне. На счету Никиты Кучерова гол (150-й в карьере) и три броска в створ ворот за 16 минут 49 секунд, проведённых на льду. Михаил Сергачёв сыграл 17.20 и один раз бросил в створ. Голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 23 броска из 24. Никита Задоров сыграл 13 минут и 29 секунд, за которые отметился одним хитом. Василевский и Варламов общими усилиями отразили 45 из 46 бросков (97,8% ОБ). В активе Евгения Дадонова заброшенная шайба, показатель полезности «+1», три броска в створ за 20 минут и 13 секунд, проведённых на льду. Максим Мамин сыграл лишь 7.28. На счету Богдана Киселевича показатель полезности «+1» и бросок в створ за 15.20. Защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду 25 минуты 29 секунд, заблокировал два броска и отметился передачей. Игорь Ожиганов окончил матч с показателем «+2». Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов совершил 3 броска и не набрал очков.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|22 из 22
|100
|1:0
|Варламов
|«Колорадо»
|23 из 24
|95,8
|0:1
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|1+0
|0
|3
|0
|16.49
|-
|0
|0
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|1+0
|0
|3
|+1
|20.13
|-
|0
|1
|Мамин (н)
|«Флорида»
|0+0
|0
|1
|0
|07.28
|-
|0
|1
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+0
|0
|2
|0
|11.32
|1
|0
|Киселевич (з)
|«Флорида»
|0+0
|0
|1
|+1
|15.20
|-
|1
|1
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|0
|1
|0
|17.20
|-
|1
|2
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+1
|0
|1
|0
|25.29
|-
|1
|2
|Ожиганов (з)
|«Торонто»
|0+0
|2
|1
|+2
|13.05
|-
|0
|2
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|0
|3
|-1
|11.19
|-
|0
|1