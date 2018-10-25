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Итоги дня НХЛ для россиян: 150-й гол Кучерова, 97,8% ОБ вратарями, пас Зайцева

Итоги дня НХЛ для россиян: 150-й гол Кучерова, 97,8% ОБ вратарями, пас Зайцева
Хоккей / НХЛ

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись четыре матча, в которых выступали 11 российских хоккеистов.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил все 23 броска и оформил первый шат-аут в сезоне. На счету Никиты Кучерова гол (150-й в карьере) и три броска в створ ворот за 16 минут 49 секунд, проведённых на льду. Михаил Сергачёв сыграл 17.20 и один раз бросил в створ. Голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 23 броска из 24. Никита Задоров сыграл 13 минут и 29 секунд, за которые отметился одним хитом. Василевский и Варламов общими усилиями отразили 45 из 46 бросков (97,8% ОБ). В активе Евгения Дадонова заброшенная шайба, показатель полезности «+1», три броска в створ за 20 минут и 13 секунд, проведённых на льду. Максим Мамин сыграл лишь 7.28. На счету Богдана Киселевича показатель полезности «+1» и бросок в створ за 15.20. Защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду 25 минуты 29 секунд, заблокировал два броска и отметился передачей. Игорь Ожиганов окончил матч с показателем «+2». Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов совершил 3 броска и не набрал очков.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»22 из 221001:0
Варламов«Колорадо»23 из 2495,80:1
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Кучеров (н)«Тампа»1+003016.49-00
Дадонов (н)«Флорида»1+003+120.13-01
Мамин (н)«Флорида»0+001007.28-01
Голдобин (н)«Ванкувер»0+002011.3210
Киселевич (з)«Флорида»0+001+115.20-11
Сергачёв (з)«Тампа»0+001017.20-12
Зайцев (з)«Торонто»0+101025.29-12
Ожиганов (з)«Торонто»0+021+213.05-02
Куликов (з)«Виннипег»0+003-111.19-01
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